ମୁମ୍ବାଇ:ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର କିଏ ହେବେ, ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା ଆଜି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଲଟେରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଲଟେରିର ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କରି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଜଣେ ମହିଳା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀର ମେୟର ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲଟେରି ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେତା ଦଳ ବା ମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମେୟରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସ୍ବାଧୀନ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମୁଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ଜାଣିଛି: କହୁ କହୁ ପାଟିରୁ ଖସି ଗଲା ନା ସତ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଲଟେରିରେ ୨୯ଟି ପୌର ନିଗମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍ଟି)କୁ ୧ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ୍ସି)କୁ ୩ଟି (୨ ମହିଳା ଏସ୍ସି), ୮ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (ଓବିସି)କୁ (୪ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ) ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ (୯ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ)କୁ ୧୭ଟି ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମ୍ ଓଏସ୍) ମାଧୁରୀ ମିସାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଲଟେରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପିର ରାଜେଶ ଶିରୱାଡକର, ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) କର୍ପୋରେଟର କିଶୋରୀ ପେଡନେକର, ବିଧାୟକ ମନୋଜ ଜାମସୁତକର ଓ ଏନ୍ସିପିର ଆନନ୍ଦ ପରାଞ୍ଜପେ ୨୯ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ଲଟେରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) କର୍ପୋରେଟର କିଶୋରୀ ପେଡନେକର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଲଟେରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ରିଗିଂ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୦ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ
ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ରିଜିଅନ (ଏମ୍ଏମ୍ଆର୍)ରେ ମେୟର ପଦବୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି: ମୁମ୍ବାଇ - ସାଧାରଣ ମହିଳା, ନୱୀ ମୁମ୍ବାଇ - ସାଧାରଣ ମହିଳା, ପାନଭେଲ - ଓବିସି, ଥାଣେ - ଏସ୍ସି, ଉଲ୍ଲାସନଗର - ଓବିସି ସାଧାରଣ, କଲ୍ୟାଣ-ଡୋମ୍ବିଭାଲି - ଏସ୍ଟି, ଭାସାଇ-ବିରାର - ସାଧାରଣ। ୫୦% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ୧୫ଟି ପୌର ନିଗମ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ୧୪ଟି ମେୟର ପଦବୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ରହିବ। ବିଏମ୍ସି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇନାହିଁ। ୨୦୧୭ ଓ ୨୦୧୯ରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲା, ଯାହା ଓବିସିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ତିନିଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍ଟି) କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଏସ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ବିଏମ୍ସିରେ କେବଳ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ଦୁଇଜଣ ଏସ୍ଟି କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲଟେରିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ବୋଲି ପେଡନେକର କହିଛନ୍ତି।
ପେଡନେକର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସ୍ଟି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଏସ୍ଟି ମହିଳା କର୍ପୋରେଟର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଏସ୍ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ୱାର୍ଡରୁ କର୍ପୋରେଟର ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ - ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୫୩ ଓ ୧୨୧ ଏସ୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ଆସନ ୟୁବିଟି ଜିତିଥିଲା। ୱାର୍ଡ ୫୩ରୁ ୟୁବିଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଲଭି ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନାର ଅଶୋକ ଖଣ୍ଡଭେଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ୱାର୍ଡ ୧୨୧ରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଠାକରେ ସିନ୍ଦେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିମା ଖୋପଡେଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ରୋଟେସନ ନୀତି ଥିଲା, ତେବେ ବିଏମ୍ସିକୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦିଆଗଲା? ଶାସକ ଦଳର ବିଜେତା କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲଟେରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଟେରି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଓବିସିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ। ରୋଟେସନରେ ବିଏମ୍ସି ଓବିସି ମହିଳା କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା କଥା। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି, କାରଣ ବିଏମ୍ସିରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ଏସ୍ଟି ମହିଳା କର୍ପୋରେଟର ନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ଟି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପେଡନେକର କହିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: କଂଗ୍ରେସର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୪୫ ଦିନିଆ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ବଚାଅ ସଂଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ, ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ...