ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଓ ଘନ ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, କାଶ୍ମୀରରେ ଶୂନ୍ୟରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶରେ ଶୀତ ଲହରି ପରିସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଗୋରଖପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୩.୨ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୧୬.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାରାଣସୀ, ବରେଲି, ଇଟାୱା, ବହରାଇଚ୍ ଓ ବାରବାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଚାରିରୁ ଛଅ ଡିଗ୍ରି କମ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Memorable 25: ମନେରହିବ ୨୫: ଲୋକ ସାଧାରଣ କାମ ଅସାଧାରଣ
ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬ରୁ ୧୧ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବେଳେ ଇଟାୱାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬.୨ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଓ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନ ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଦୟପୁର ଓ କୋଟା ଡିଭିଜନର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କରୌଲି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୧ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯.୬ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରମେରରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କବଳରେ ରହିଛି, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ରହିଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ହରିୟାଣାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬.୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଘନ ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ଥିବାବେଳେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ’ ବର୍ଗରେ ରହିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୯ଟାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୩୫୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଦିନସାରା କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Nimapara Mahotsav: ୨୫ତମ ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଉଦଯାପିତ: ମନ ମୋହିଲା ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତ, ମତୁଆଲା ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ...
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ରହିଥିଲା। ଦାର୍ଜିଲିଂ ୫.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲିପୁରଦୁଆରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବାରୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହିମାଙ୍କ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୨.୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋନମାର୍ଗ ବିଯୁକ୍ତ ୫.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ଓ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଗୁମଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରି ଜାରି ରହିପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।