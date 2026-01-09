ଢାକା: ଏକ ପୋଷାକ କାରଖାନାର ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀ ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କୁ ଈଶନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାଂଲାଦେଶ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଚରମପନ୍ଥୀ ୟାସିନ୍ ଆରାଫତ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱନିନ୍ଦାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୧୮ରେ ମୟମନସିଂହ ଜିଲ୍ଲାରେ, ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାରଖାନା ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ଇସ୍ଲାମିକ ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଉଗ୍ର ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଭିଡ଼ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଆରାଫତ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରି ଦାସଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମତାଇଥିଲା। ଆରାଫତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ପୁଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଆରାଫତ କେବଳ ଭିଡ଼କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛକକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆରାଫତ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏକ ମସଜିଦରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଏପରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାକୁ ସର୍ବତ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି।