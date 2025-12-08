ତାମିଲନାଡୁ: ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପରେ, ଜଣେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଧୁତ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଣି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଝିଅ। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ, ଜଣେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ବାହାନାରେ ଏକ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟଟିରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ମାମଲା ୧: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା
ଚେନ୍ନାଇର ଭିରୁକମ୍ବକମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରମଣି (୨୭) ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ସେ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁବ୍ରମଣି ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।
ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ତା’ର ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ବାପାମାଆ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଝିଅଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ, ଭିରୁକମ୍ବକମ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରମଣିଙ୍କୁ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲା: ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପ୍ରତିଶୋଧ, ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ
ଚେନ୍ନାଇର ଥିରୁମଙ୍ଗଲମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ବାପା ତାଙ୍କ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ କାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି
ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ନିକଟସ୍ଥ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ନଜର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଡିଣ୍ଡିଭାନମ ନିକଟସ୍ଥ ବିକ୍ରମାବନ୍ଦି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଦଳ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାରଟିକୁ ଅଟକାଇ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଉଭୟ କାର ଭିତରେ ଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଦୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭାବରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ନୋଲାମ୍ବୁର ପୋଲିସ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି। କାର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।
