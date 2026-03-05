ତେହେରାନ: ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଇରାନୀ ନୌସେନା ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଆଇରିସ୍ ଡେନାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ଘଟଣାରେ ଇରାନ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଇରାନର ଉପକୂଳରୁ ୨ ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେରିକା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି। ଇରାନୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈୟଦ ଆବାସ୍ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅତିଥି ଆଇରିସ୍ ଡେନା ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା।
ଆମେରିକା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ବିନା ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଡେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରାଘଚି ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋର କଥା ମନେରଖ, ଆମେରିକା ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନୃଶଂସତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଜାହାଜଟି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଗସ୍ତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଜଣ ନାବିକ ଥିଲେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଟର୍ପେଡୋ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଜାହାଜ ଟର୍ପେଡୋ ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଟି ଭାରତରେ ଏକ ମିଳିତ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଫ୍ରିଗେଟ୍-କ୍ଲାସ୍ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଆଇରିସ୍ ଡେନା ଫେବ୍ରୂଆରି ୧୮ ରୁ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଲାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ୍ଲିଟ୍ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।
