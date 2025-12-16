ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପରେ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେବାର ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ମନେ ହେଉଛି। ବିହାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଥିଲେ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ।
Indian Military Academy: ଭାରତୀୟ ମିଲିଟାରି ଏକାଡେମିର ୯୩ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସାଇ ଯାଦବ
Dharmashala Politics: ସରଗରମ ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତି: ଜେନାପୁର ଥାନା ଘେରିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକ
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି କିଶୋର ନିର୍ବାଚନୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ଏହାର ମୋଟ ୨୩୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୬ ଜଣଙ୍କ (୯୯.୧୬%) ଅମାନତ ଜମା ହରାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ୬୧ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଛଅଟି ଆସନରେ ଜିତିଛି, ଯାହା ୨୦୨୦ରେ ୧୯ଟି ଥିଲା। ଜେଡିୟୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୨୧ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଓ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୨ରେ ଏକ ବୈଠକରେ ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୦, ଜନପଥ ବାସଭବନରେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୋନିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ କିଶୋର କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ।