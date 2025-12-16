ଡେରାଡୁ: ଡେରାଡୁନ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରି ଏକାଡେମି (ଆଇଏମ୍ଏ)ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ସାଇ ଯାଦବ। ତାଙ୍କର କମିସନିଂ ୯୩ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମାପ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ୧୯୩୨ ମସିହାରେ ଏକାଡେମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ୬୭,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର କ୍ୟାଡେଟ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମହିଳା ନୁହନ୍ତି। ସାଇଙ୍କ ସଫଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କାହାଣୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସାଇଙ୍କ କମିସନିଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାମରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବିସ୍ତାର କରେ। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବାପା (ପ୍ରପିତାମହ) ବ୍ରିଟିସ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ସନ୍ଦୀପ ଯାଦବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେନା ଚାକିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସାଇ ଯାଦବ ପରିବାରର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ଯିଏକି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି।
ସାଇଙ୍କୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମିରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଆଇଏମ୍ଏର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏହି ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଠ ଜଣ ମହିଳା ଅଫିସର କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମିର ୨୦୨୨ ଇନଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଗଠନ କରିଛି। ସାଇ ଭାରତୀୟ ମିଲିଟାରି ଏକାଡେମିରେ ଛଅ ମାସର କଠୋର ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମସ୍ତ ମାନକ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବେଲଗାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସେନା ପୋଷ୍ଟିଂ ଅନୁସାରେ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଆଇଏମ୍ଏରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।