ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଖରାପ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ସଂସଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦଳେ ମା’ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା’ ମୋତେ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି: ତାଙ୍କ ପିଲା ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ନେଇ ବଢୁଛି। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଭୟଭୀତ ଓ କ୍ରୋଧିତ। ମୋଦୀଜୀ, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିପରି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କାହିଁକି କୌଣସି ତତ୍ପରତା, କୌଣସି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
Neglect: ୭ ବର୍ଷ ଧରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ, ନିର୍ମାଣ କଲେ କାଠ ପୋଲ
Sriprakash Jaiswal dies : ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପରଲୋକ
ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅବସ୍ଥା ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ’ ରହିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ’ ଓ ‘ଗମ୍ଭୀର’ ବର୍ଗକୁ ଖସି ଆସୁଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଶିଶୁ, ଧୂମପାନକାରୀ, ଶ୍ବାସରୋଗୀ ଓ ହୃଦ୍ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ।