ତେହେରାନ: ଇରାନର ନିର୍ବାସିତ ଯୁବରାଜ ରେଜା ପହଲାଭି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦାବି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ପତନର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇରାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି ପହଲାଭି ଖେମିନିଙ୍କୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ।
ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ରେଜା ପହଲାଭି
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ରେଜା ପହଲାଭି ଲେଖିଛନ୍ତି,ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ, ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଖେମିନିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ଇରାନର ସାହସୀ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଶାସନ ଏବେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇତିହାସର ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୁ ପଠାଯିବ।
ଶାସନର ଅନୁଗତମାନ ପହଲାଭି ଦେଲେ କଠୋର ଚେତାବନୀ
ପହଲାଭି ଶାସନର ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂତନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୈଧତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେବି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୋକର ସମୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ। କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ପହଲାଭି ଇରାନସାମରିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ଶାସନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି,ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ପ୍ରତିଛବିକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଇରାନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନାଗରିକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତପାତକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
