ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତିସଂଘର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶେଷ ବିଶ୍ୱ ସହରୀକରଣ ସମ୍ଭାବନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ତମ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କୋଲକାତା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ମେଗାସିଟି ମାନ୍ୟତାରେ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ନୂତନ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ମେଗାସିଟି, ଯାହା ଟୋକିଓକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଟୋକିଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
୨୦୦୦ ମସିହାରେ ୧୮ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୦.୨ ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ୨୦୨୨ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାକର୍ତ୍ତା, ଢାକା ଓ ଟୋକିଓ ତଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୨ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ୨୦୦୦ ମସିହାରେ, ୧୮.୪ ନିୟୁତ ବାସିନ୍ଦା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ସହର ଥିଲା। ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୨.୬ ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତଥାପି ଏହା ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ଜାତିସଂଘ କହିଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦ଟି ମେଗାସିଟି (୧୦ ନିୟୁତ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରାଞ୍ଚଳ) ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ସହର ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କୋଲକାତା ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ୩୩ଟି ମେଗାସିଟି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୩.୯ ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାବେଳେ କୋଲକାତା ମାତ୍ର ୨୩.୮ ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।