ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାରସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ‘ବେଞ୍ଚ ହଣ୍ଟିଂ’ର ବଢୁଥିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ କଠୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମକଦ୍ଦମାକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଓ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪୧ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବ।
IIT Delhi: ମଶା ନିବାରକ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ବିକାଶ କଲା ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ଜର୍ଜ ମସିହଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ନିକଟ ଅତୀତରେ, ଆମେ ଏହି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟର ଏକ ବଢୁଥିବା ଧାରା ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବ ରାୟ ବିରୋଧରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଚାରପତିମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଦ୍ବାରା ଆଇନଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଅସଙ୍ଗତି ଥିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାରଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବି ପୁଣି ବଦଳାଯାଇପାରୁଛି। ବନଶକ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ବାଣ ନିଷେଧ, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାମଲା ଏବଂ ଭୂଷଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେବାଳିଆ ମାମଲା ସମେତ ପୂର୍ବ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦେଇଛନ୍ତି।
Shri Ram's Path: ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଥ: ଆମର ତୀର୍ଥ, ରାମ-ଗମନପଥ ପରିଯୋଜନା
ନିଜ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ଅଭୟ ଏସ୍ ଓକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତକୁ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଅନୁରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓକାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦତ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏକ ନୂତନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାୟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନ୍ୟାୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ୧୪୧ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ, ଯାହା ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ କଠୋରତାକୁ କୋହଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି କୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତତା ଉପରେ ଏକ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବ।