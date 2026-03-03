ତେହେରାନ/ୱାସିଂଟନ: ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସାଉଦି ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଏତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଜୋର୍ଡାନ, ବାହାରିନ, ଇରାକ, କତାର ଏବଂ କୁଏତରୁ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।ଏହା ସହ ଜୋର୍ଡାନ, ବାହାରିନ, ଇରାକ ଓ କତାର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଥିବା ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଜୋର୍ଡାନ, ବାହାରିନ, କତାର, କୁଏତ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ବିପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇରାକରେ ହିଂସା ଏବଂ ଅପହରଣର ବିପଦ ଅଧିକ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଜୋର୍ଡାନ ଏବଂ ବାହାରିନରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦରେ। ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୂତାବାସ ଖାଲି ଥିଲା। ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଚାରୋଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା।
