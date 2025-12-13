ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC), ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (AICTE) ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (NCTE)କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ (HECI) ବିଲ୍ ନାମରେ ନାମିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଛି।”
କମିଶନକୁ ଏକକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିୟାମକ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଯାହାର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି - ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଚତୁର୍ଥ ଭୂଭାଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟାମକ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଶାସନିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
HECI ର ଧାରଣା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଆକାରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। UGC ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କମିଶନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବିଲ୍ ୨୦୧୮, ୨୦୧୮ରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାମତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଡୋମେନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ HECIକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିୟାମକର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରି, ଏନ୍ଇପି-୨୦୨୦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନଃଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ।”
ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନ୍ୟତା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି।
