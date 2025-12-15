ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଚାରି ଦିନ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଭାରତରେ ଚାରି ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ ହେବ କି ନାହିଁ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବ।
ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ’ଣ କହିଛି?
ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ପୋଷ୍ଟରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନୂତନ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଁଲେ ଚାରି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତିନି ଦିନର ଛୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି।
ଚାରି ଦିନ କାମ କରିବାର ନିୟମ କ’ଣ?
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସପ୍ତାହରେ ଚାରି ଦିନ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବିରତି ସମେତ ଦିନକୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବୁଝିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ୪୮ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାରି ଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ୪୮ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାରି ଦିନ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୈନିକ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୈନିକ ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଯଦି ଜଣେ ଓଭରଟାଇମ୍ କରେ
ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଓଭରଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଭରଟାଇମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାର ଦୁଇଗୁଣ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଚାରି ଦିନିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ।
ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୫ରେ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ୨୯ଟି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂହିତାଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଦରମା, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି, ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା, ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଏବଂ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
