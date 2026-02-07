ଛୋଟବେଳୁ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ଝିଅ, ଭଦ୍ର, ନମ୍ର ଓ କୋମଳ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ‌ଉଚ୍ଚ ସ୍ବରରେ କଥା ନ ହେବା, ଯୁକ୍ତି ନ କରିବା, ପ୍ରତିଉତ୍ତର ‌ନ ଦେବା, ଶାନ୍ତ ଓ ଚୁପ୍‌ ରହିବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ହେବା ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା କଥା ମାନସିକ ଭାବେ କେତେ ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଥକ୍କାପଣ ଆଣେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 

ସେଲିବ୍ରିଟି ହରମୋନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପେରି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ “ଗୁଡ ଗାର୍ଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବା ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଥାଏ ତାହା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

୧. ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କର୍ଟିସଲ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ର ସତର୍କ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ନା କହିବା କିମ୍ବା ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହା ନିରନ୍ତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ କର୍ଟିସୋଲ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। 

୨. ଥାଇରଏଡ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ

ଭାବନାକୁ ଦମନ କରିବା, ବିଶେଷକରି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରାୟତଃ ଗଳା ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ହରମୋନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ “ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଗଳାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଥାଇରଏଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ।”

୩. ପାଚନ ସମସ୍ୟା

ଅନ୍ତନଳୀ ଆମ ଭାବନା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଫୁଲିବା, ଏସିଡିଟି ଏବଂ IBS ପରି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ। ଭାବନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନ ହେଲେ ଶରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ହାର୍ଭାର୍ଡର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଚାପ ଶରୀରକୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। 

୪. ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ

ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭଲ ରଖିବା ଓ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅାମକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ, କମ୍ ଷ୍ଟାମିନା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଥକ୍କାପଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

୫. ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ଳାନ୍ତି

ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ରାମ କିମ୍ବା ସତ୍ୟତା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ଳାନ୍ତି ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ବାହାରେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କର।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆରୋଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି “ଭଲ” ହେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ବାସ୍ତବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

