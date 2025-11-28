କରଜ
ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା
ସକାଳୁ ଶହେ ଦେବତାର ତିଳକ ପିନ୍ଧି ଯାଉ ଯାଉ
ପରୀକ୍ଷା ହଲରୁ ଫେରିଆସିଲା ପୁଅ
ବନ୍ଧା ଭିଟମାଟିର ଲୁହରେ ସଦ୍ୟ ହସହସ ବେଦୀରୁ
ଉଠିଗଲା ବର, ବାଡୁଅ ରହିଲା ଝିଅ
ମହାପ୍ରୁ, ଟିକେ ରୁହ ରୁହ!
ଗଲାକାଲି ଦୁଃଖର ପଣତରେ ଖୁଦ ବାନ୍ଧି
ଫେରିଲା ବାଟରେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ଭାସିଗଲା ଅନ୍ଧ ମାଆ
ଆଜି ସକାଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଶବ
ଛାତିରେ ତାର ସ୍ତନ କାମୁଡି ଓହଳି ରହିଥିଲା
ତିନି ମାସର ନିଷ୍ପାପ ମୁହଁ
ମହାପ୍ରୁ, ଟିକେ ରୁହ ରୁହ!
କଠୋରତା ଠାରୁ ମୁକୁଳା ହେଇନି କଂସା ବାସନ
ଚାବୁକର ଅତିକ୍ରମଣରୁ ମୁକୁଳା ହେଇନି ଭିଟାମାଟି
ଦୁଃଖର କାରାଗାରରୁ ମୁକୁଳା ହେଇନି ଶେଷ ଟୋପାଏ କୋହ
ଦ୍ବିପ୍ରହରେ ଅମାନିଆ ସୁଧର ଦଉଡ଼ିରେ
ଲଟକିପଡିଛି ଗୋଟେ ହାଡ ମଲମଲ ଦେହ
ମହାପ୍ରୁ, ଏଥର ହେଲେ ଟିକେ ରୁହ!
ଆଉ ଏବେ, ଅନିଚ୍ଛାର ଓଠରେ ଅନ୍ଧାରର ଛାତି ଚିରି
ସରକାରୀ ମହଲରେ ଆଲୁଅର କରଜ ସୁଝୁଛି ଝିଅ
ଛାତିରେ ସନ୍ତ୍ରାସ, ଆଖିରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି
ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଗି ବସିଛି ପୁଅ।
ଏଇଠି ଅଟକିଗଲା ପାଦ
ଫେରି ଚାହିଁଲେ ମହାପ୍ରୁ
ଓଠ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ, ଆଖିରେ ତାଙ୍କର
ସମୁଦ୍ର ପରାଏ ଲୁହ!
