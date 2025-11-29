ଯାଃ... ଧୂଳି ଛାଟିଦେଲି ମନ୍ତ୍ରକରି

ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରସିଂ

କିଛି କିଛି ଧାରୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ
ଓ ସେସବୁର ଆହୁରି ଧାରୁଆ ଉତ୍ତର
ଉପରେ ଚଢ଼େଇଦେଲି ପାଣି, ପବନ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
ଯାଉ, ଧାର ମରିଯାଉ, ଶୋକ ହାରିଯାଉ
ଫେରିଆସୁ କାହାଣୀର ଅଗଣାକୁ କବିତା
ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ଯୋଉ ବରଗଛ
ପକ୍ଷୀମାନେ ପତ୍ରଗହଳକୁ ତା’ର
ଭରିଦିଅନ୍ତୁ କାକଳିରେ, କୋଳାହଳରେ।

Advertisment

ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କେହି ନ ଥାଏ
ନା ମୁଁ, ନା ସେ, ନା ତୁମେ, ନା ଅନ୍ୟ କିଏ
ଏତିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା
ଯେଉଁ ତଳିତଳାନ୍ତ ଭଲପାଇବା
ସେତିକି ଝଟକୁଥାଉ ଚିବୁକରେ ମୋର, ତିଳଚିହ୍ନ ହୋଇ
ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଉ ପଛେ
କେଉଁଠି କାହା କାହାର ଅହଂକାରର ଛାଇ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Maoists Surrender: ମାଓ ନେତା ଅନନ୍ତ ସହ ୧୧ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି
ନଦୀ ପରି ନଇଁଲା ବାଟରେ
ଶାଗୁଆ ଗୀତ ଲେଖି ଲେଖି ମାଟିରେ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ।
ଭୁଲ୍ ବୁଝନାହିଁ, ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ
ଶାଳ୍ମଳୀ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ତଳେ।

ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯିବି ଜହ୍ନଟିଏ, ଗଲାବେଳେ
ତମେ ଆଘାତ କରିବ ଶସ୍ତ୍ରରେ କି ଆଦର କରିବ ସ୍ପର୍ଶରେ
ଯାହା କର
ସେ କିନ୍ତୁ ଭରି ଦେଉଥିବ ଦିଗ୍‌ବିଦିଗ
ତିଥିମାନଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତାରେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- 🔴 LIVE | News Updates 29th November 2025: ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ପାଲଟିଲା ଭାରତ

ପାଖରେ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଧାରୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ
ଏବଂ ସେସବୁର ଆହୁରି ଧାରୁଆ ଉତ୍ତର,
ଯେ, ଯାଃ... ଧୂଳି ଛାଟିଦେଲି ମନ୍ତ୍ରକରି
ଫୁଲ ଫୁଟୁ, ପ୍ରକାଶ ଚହଟୁ
ଲୋଟୁଥା‌ଉ ମାଟିରେ ଫଳଭର୍ତ୍ତି ଲତା
କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟର ଦେଣା
ଶୁଝିଦେବି, ନିଅ ଧର
ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଦେଉଛି ହଳ ହଳ ଡେଣା।

ମୋ: ୮୦୧୮୪୨୦୫୧୭