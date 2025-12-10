ମୁମ୍ବାଇ: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ୨୦୨୬ ପ୍ରାୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ବଲିଉଡରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଇଦ୍ ପାଇଁ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣିବ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଦିନ ତିନୋଟି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକକାଳୀନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ- ଧୁରନ୍ଧର
“ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିର୍ମାତାମାନେ “ଧୁରନ୍ଧର”ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। “ଧୁରନ୍ଧର - ପାର୍ଟ ୨” ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ ରଣବୀର ସିଂହ, ଆର. ମାଧବନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା କୌଣସି ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଟକ୍ସିକ - ଏ ଫେୟାର ଟେଲ୍
“ଟକ୍ସିକ - ଏ ଫେୟାର ଟେଲ୍” ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ତାରା ସୁତାରିଆ ଏବଂ ହୁମା କୁରେଶୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ନୟନତାରା, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟ ମଧ୍ୟ “ଟକ୍ସିକ - ଏ ଫେୟାର ଟେଲ୍” ରେ ନଜର ଆସିବେ।
ଡକେତ- ଏକ ପ୍ରେମ କଥା
ଏହା ମଧ୍ୟ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ “ଧୁରନ୍ଧର - ପାର୍ଟ ୨” ଏବଂ “ଟକ୍ସିକ - ଏକ ଫେୟାର ଟେଲ୍” ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। “ଡକେତ - ଏକ ପ୍ରେମ କଥା”ରେ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଏବଂ ଆଦିଭି ସେଶ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଂଶ ହେବେ।
ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ “ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର” ମଧ୍ୟ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏହି ଆକ୍ସନ୍-ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫିଲ୍ମଟି କିଟାଓ ସାକୁରାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି।
