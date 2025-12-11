ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ୧୭ ଫେବୃଆରି, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା, ଗଣିତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସର୍ବଦା ଗଣିତରେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନଜର ପକାଇବା କିଛି ଟିପ୍ସ୍ ଉପରେ...
ସିଲାବସ୍କୁ ବୁଝିବା:
ସିବିଏସ୍ଇ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଗଣିତରେ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବୀଜଗଣିତ, ସମନ୍ୱୟ ଜ୍ୟାମିତି, ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିକୋଣମିତି, ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆୟତନ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା:
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପାଇଁ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ବଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଅଧିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା:
ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ବୁଝିପାରିବେ। ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା:
ଗଣିତରେ, କେବଳ ଶେଷ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବା, ଶେଷ ସମାଧାନକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।
ଦୁର୍ବଳ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା:
ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରେଣୀ ନୋଟ୍ସକୁ ପୁନଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ରେ ବୁଝନ୍ତୁ।
ସମୟାନୁସାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ:
ସମୟବଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଚାବିକାଠି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ନୂତନ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
