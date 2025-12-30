କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାମ୍ପିର ଭିଟ୍ଟଲା ମନ୍ଦିର ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାକୁ ହାମ୍ପିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର କୋଠା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ନିକଟରେ ହମ୍ପିର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହାର ବିଶାଳ ପଥର ରଥ ଏବଂ ସଂଗୀତ ସ୍ତମ୍ଭ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ହାମ୍ପିକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି।
ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ତମ୍ଭର ରହସ୍ୟ
ବିଟ୍ଟଳ ମନ୍ଦିରଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ। ଏହାର କାନ୍ଥ, ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ। ରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ। ରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡପରେ ମୋଟ ୫୬ଟି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାରେଗାମା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାପ୍ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗୀତିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ପର୍କସନ୍ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପବନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରି ଶବ୍ଦ କରେ। ପଥରରୁ ସଙ୍ଗୀତ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ବ୍ରିଟିଶ କୌତୁହଳ ଏବଂ ଆଜିର ଆକର୍ଷଣ
ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଠଲ ମନ୍ଦିରର ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ତମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ପଛର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ କାଟି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେମାନେ ଭିତରେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମାପ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନଟି ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି, ବିଠ୍ଠଲ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରତୀକ।
ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହିମା
ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ରାଜା ଦେବରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଟ୍ଟଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାନ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ, ବିଟ୍ଟଳ ମନ୍ଦିର ସେହି ଯୁଗର ବୈଷୟିକ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଭଗବାନ ବିଠଲଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱାସ
ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ବିଠଲ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ରୂପ ଭଗବାନ ବିଟ୍ଠଲଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭଗବାନ ବିଟ୍ଠଲଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
