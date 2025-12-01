ଅଧିକାଂଶ ସଫଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ବୀକାର କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥା’ନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସଫଳ ନାରୀଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିବା ପୁରୁଷଜଣକ। ସେ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀ। ଏଥର ସ୍ବୀକାରୋକ୍ତିରେ ସ୍ବାମୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତଥା ସୁଖ୍ୟାତ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି।
୧୯୭୫ ମସିହା ମେ ମାସ ୨ ତାରିଖ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଏମ୍.ଏ. ପଢୁଥିବାବେଳେ ସାଥୀ ଓ ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥିବା ଧୀରେନ୍ଙ୍କୁ ପରିବାରର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଧିବିଧାନ ସହ ବିବାହ କଲି ଓ ବିଜୁଳି ନଥିବା ଗୋଟିଏ ନଈକୂଳିଆ ଗାଁକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଗଲି। ପ୍ରାୟ ୩୦/୪୦ ଲୋକଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ପରିବାରର ବଡ଼ବୋହୂ। କିଶୋରୀସୁଲଭ ପ୍ରାଣରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମର ସୁକୁମାର ସ୍ବପ୍ନ ଉପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ବର ଭାର ଲଦିହୋଇପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲି ପ୍ରେମିକ ସ୍ବାମୀର ସ୍ନେହ-ସରାଗ ଭିତରେ ଏ ଦାୟିତ୍ବ ମୁଁ ବେଶ୍ ତୁଲାଇ ପାରିବି। ସତରେ, ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ବର ବାଟଚଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମକୁ ଚାହିଁଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଏକ ଅପରିପକ୍ବ ଉଦାସୀନତା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସଂସାରକୁ ବୁଝି ନପାରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ-ବିଳାସକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ବିସ୍ମୟ ଭିତରୁ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଭୂମି ଭିତରୁ ହିଁ କବିତାର ଅଙ୍କୁରଣ ହେଲା। ପିଲାଦିନେ ଲେଖୁଥିବା ସହଜ ସରଳ ଗୀତିକବିତାର ସୁର ମନରୁ ପୋଛିହେଇଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେହର ଉନ୍ମାଦନା ସହିତ ଆତ୍ମାର ହାହାକାରକୁ କଲମ ପାଖରେ ହୃଦୟ ସମର୍ପିଦେଲା ସେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା-ଅପମାନର ମୁକୁଟଟିଏ ପିନ୍ଧିପକାଇବା ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ବାସ୍ତବରେ ସାଥୀ ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଭାହେଲେ। କବିତାର ଦୁରନ୍ତ ଗତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବାଟ-ଅବାଟ ନ ମାନି ମୋ ଦେହ-ମନ ଧାଉଁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସାହସ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରେମ ନାରୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ସୁକୁମାର କରେ; କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନବୋଧ ନାରୀକୁ ଆଶ୍ବସ୍ତ କରେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଜୀବନସାଥୀରୁ ସାଥୀଟିଏ ହୋଇଯାଇଥିବା ଧୀରେନ୍ଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା-ଅସୂୟାହୀନ ତଥା ସକଳ ସଂଶୟ-ସନ୍ଦେହର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଥିବା ସମ୍ମାନବୋଧ ମତେ କୃତଜ୍ଞ କରିଛି ବାରମ୍ବାର।
