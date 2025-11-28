ଭୁବନେଶ୍ବର:ଓଡ଼ିଶାଦେଶର ୧ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା କହିଛୁ ଓ କରି ବି ଦେଖାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ୫ ବର୍ଷ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ସାମଲ୍ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକାଶ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସସରକାର ଅମଳରେ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳର ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଥିଲା। ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବି ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି। ପରାଜୟ ପରେ ପୁଣିଥରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲୁନି ବୋଲି ସାରା ଦେଶ ସେ ସମୟରେ ଅନୁତାପ କରିଥିଲା। ଯଦି ବାଜପେୟୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଏହା କରି ଦେଖାଇଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ସାମଲ କହିଥିଲେ, କେବଳ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବନି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦ୍ବିମତ ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାର ହେବା କଥା ସେଭଳି ହୋଇପାରିନି। ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଏହା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ନୂଆପଡ଼ାକୁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏଠାର ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରି।
Success comes: ‘ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ମିଳେ’
Subhasita: ସୁଭାଷିତ: ଘରର ଘରଣୀ ହେଲେ ବି ନାରୀ ବନର ହରିଣୀ
ଗତ ସରକାର କୃଷିର ବିକାଶ କରିବେ କିଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବେ, ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିଲେନି। ଆମକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟିକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ନଦୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ବିଚାର କରାଗଲାନି। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପଯୋଗ ଜାଣିନେ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗରିବୀ ଜୀବନ କାଟୁଛେ। ଆମ ପାଖରେ ଚିଲିକା, ବିସ୍ତୃତ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଜରୁରି। ଅପରପକ୍ଷେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର, ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ମୂଲ୍ୟବୋଧଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଟିଳ ଆଇନକାନୁନ୍ ବି ସରଳୀକରଣ ହେବା ଜରୁରି। ନ ହେଲେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ବଢ଼ିବ। ଜଣେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରକରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ ବି କରି ପାରୁନି। କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ନାନାଦି ଧାରା ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି। ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ଥିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବି ଆଳୁରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଗଜପତିଜିଲ୍ଲା ବି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଳୁ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଇନ୍କାନୁନ୍ର ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଆମ ପାଖରେ ନଦୀନାଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପକାଇ ଦେଶରେ ୧ ନମ୍ବର ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି।