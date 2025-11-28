ଭୁବନେଶ୍ବର: କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ନିର୍ମାଣ କନ୍କ୍ଲେଭ୍’ର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ‘ଉଦ୍ୟମିତା ଓ ସଶକ୍ତୀକରଣ: ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରୂପଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳା’। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ରେତୁସି ମୋଟର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରୀତି ପଲ୍ଲବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଚାନ୍ଦି ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲିପ୍ସା ହଂସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରୀତି କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳନ କରିପାରିବା ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ ଯେ ସଫଳତା କେବେ ଥାଳିରେ ଥୁଆହୋଇ ଆସି ନଥାଏ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ୨୦୩୬ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସକ୍ଷମ ଓଡ଼ିଶାକରିବାକୁ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ କଲା ଭଳି ଛୋଟଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହାତକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରୀତି କହିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଲିପ୍ସା ହଂସ କହିଥିଲେ ଗତ ୭ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପରିଛନ୍ତ।ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି, ତାହାର ଦରମାକୁ ହିସାବ କଲେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଯାହା ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳେନାହିଁ। ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବଳରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାହା ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ବସ୍ତିକା ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଜରୁରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି ସୁନିଲ ବଂଶଲ। ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ‘ଦୁର୍ନୀତି: ବିକାଶ ଉପରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କର’ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି ଶ୍ରୀ ବଂଶଲ କହିଥିଲେ, ଏହା ସ୍ବୀକାରଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଛରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଧରାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଣୁ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଗରିବ ଲୋକେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣର ଅଧିକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିବା ଜରୁରି।