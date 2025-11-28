ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବା ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ବ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଛି। ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବେ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ଶିବିରରେ ଫାଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ପରମେଶ୍ବର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତେବେ ସେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମତେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ବି କହିବି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପରମେଶ୍ବର କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ଦ୍ବାରା ସ୍ବୀକୃତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ଶିବିରରେ ଫାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମିର ଅହମଦ ଖାନ୍ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲିନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଗଲାଣି। ଶିବକୁମାର ଆଜି ଏକ୍ସରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୋଷ୍ଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନିଜର କଥା ବା ବଚନ ରକ୍ଷା। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିବକୁମାର ଏହି ପୋଷ୍ଟକରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ୍ ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିବକୁମାର ଏପରି ପୋଷ୍ଟ୍ ସିଏ କରି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ହାଇକମାଣ୍ଡ୍ ଡାକିଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ଏବଂ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯିବ ବୋଲି ଦଳର ସଭାପତି ଖଡ଼ଗେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଶିବକୁମାର ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶିବକୁମାର ଗତ ୨ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଦଳରେ ୫-୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳ ଏବେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ଏବଂ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।