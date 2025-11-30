ସମ୍ବଲପୁର: ବୁଲା କୁକୁର ଗଣିବ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଏଥିସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ୨୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବ ଓ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଉଭୟ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏମ୍ସିର ଡେପୁଟି କମିସନର ହରିଓମ ଭୋଇ।
ଏସ୍ଏମ୍ସିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୦ ମସିହାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁରମହାନଗର ନିଗମରେ ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୁଲାକୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା, ଦୋକାନ, ବଜାର, ଜନବସତି, ସ୍କୁଲ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସବୁଠି ଦଳଦଳ ବୁଲାକୁକୁରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି। ପ୍ରାଣୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ଷକୁ ୧୨ରୁ ୧୫ କୁକୁର ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି କୁକୁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୁଏ। କିଛିବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେସନ୍ପଡ଼ାର ୮ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଛୋଟୁ ଛଟପଟ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଭୁଲିପାରି ନାହାନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କୁକୁରକାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୯୫ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୦୦ କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛିମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲାକୁକୁରଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାପରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଓଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏସ୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସହରରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ।