ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମିଅତ୍ ଉଲେମା-ଏ-ହିନ୍ଦ୍ର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୌଲାନା ମହମୁଦ ମଦନୀ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାବେଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ତେବେ ଜିହାଦ ହେବ। ଜିହାଦ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କାଲି ବି ରହିବ। ଜିହାଦ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହାନ।’ ମଦନୀ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ରାୟ ଓ ତିନି ତଲାକ୍ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରୀ ଚାପର ଫଳ ବୋଲି କହି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସଂବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ‘ସୁପ୍ରିମ୍’ ନାମର ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ସଂବିଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହେ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କୋର୍ଟ ହୋଇଯିବ।’ ଦେଶରେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ବେଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ମଦନୀ ‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ’, ‘ଜମି ଜିହାଦ’ ଏବଂ ‘ଜନସଂଖ୍ୟା ଜିହାଦ’ ଆଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସରକାର ଓ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର। ମୁସଲମାନମାନେ ସଂବିଧାନ ପ୍ରତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ବସ୍ତ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏହି ବୟାନକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଓ ଉତ୍ତେଜକ ବୋଲି କହି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଧାୟକ ରାମେଶ୍ୱର ଶର୍ମା ମଦନୀଙ୍କୁ ‘ନୂଆ ଜିନ୍ନା’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ ଓ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିବାଦ ଧର୍ମୀୟ ପରିଚୟ, ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ବାଧୀନତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାକ୍ ସ୍ବାଧୀନତା ଆଳରେ ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଶରେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି।