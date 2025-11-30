ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଆଜି ଏକାଠି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ (ସକାଳ ଜଳଖିଆ) କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବୈଠକରେ ୨ ନେତା ନେତୃତ୍ବ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘କାବେରୀ’ ବାସଭବନରେ ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସକାଳ ଜଳଖିଆ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଏକାଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଭୟ ନେତା ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ନେତୃତ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇ କମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନିବୁ। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବୈଠକ ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ବୁଝାମଣାପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହାପରେ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ସଙ୍କଟକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଏକ ରହିଛୁ । ଶିବକୁମାର ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆମେ ଶୁଣିବାପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ହେବନାହିଁ। ବିବାଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛିଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ପାର୍ଟି ହାଇ କମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ୨ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏଏସ୍ ପୋନ୍ନାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିଏସ୍ର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାପାଇଁ ଆମେ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯେଭଳି କାମ କରିଥିଲୁ ୨୦୨୮ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଦଳକୁ ପୁଣିଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଏହି ସମାନ ଭାବନା ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅତୀତରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କାମ କରିବୁ। ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇନାହିଁ।