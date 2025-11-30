ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ରୁଷ୍ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଭାରତ ସହ ମିଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମସ୍କୋ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯଥାକ୍ରମେ ଭାରତ ଓ ରୁଷ୍କୁ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ, ମାନବିକ ସହାୟତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ମୋଦୀ--ପୁଟିନନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ୍ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୁଟିନ୍ ଡିସେମ୍ବର ୪ରୁ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଗସ୍ତରେ ସେ ମୋଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ୍ରୁ ତୈଳ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମସ୍କୋରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
