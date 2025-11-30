କଟକ: କଟକ ସହରରେ ଗଲା ମାସକ ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି। ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲାଣି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି କି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। କଟକ ପୌରନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ ସ୍ବୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଫୋନକଲ୍ ଆସୁଛି। କେଉଁ ସାହିରେ କୁକୁର ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଲୋକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କୁକୁର ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଲୋକ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମହାନଦୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧିକାରୀ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସୂତାହାଟ ନିକଟରେ ଅନୁରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ଼ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗିନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ବି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଟକ ପୌରନିଗମର କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି କେବଳ ଯୋଜନାରେ ରହିଛି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନୃପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ପୌର ନିଗମରେ ଦୁଇଟି କୁକୁରଧରା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ଅନ୍ୟଟି ୧୦ ଦିନ ଚାଲିଲେ ୨୦ ଦିନ ଅଚଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୁଲା କୁକୁରଧରା ଯୋଜନା ଏକପ୍ରକାର ଶୂନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ୫୦ କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି।
୨୦୨୨ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯୋଜନା ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରରେ
ସହର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ପ୍ରାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ (ଏଏଚ୍ଏଲ୍) ଯୋଜନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ୨୦୨୨ ଜାନୁଆରିରେ କଟକ ପୌର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେଉଥିବା ବୁଲା ପଶୁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖପୁରିଆରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜମି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଜଗତପୁରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ୩ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟରେ ଜାଗା ଖୋଜା ଚାଲିଛି ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୬ ଓ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଛୋଟବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋରୁ, ବୁଲା କୁକୁର ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡ଼ିରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ବକ୍ସିବଜାର ଓ ଖପୁରିଆଠରେ ଚିକିତ୍ସାକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବି ସେଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଲନଖରାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାପେଣ୍ଠ, ଗୋପାଳପୁର ଦେଇ ଶିଖରପୁର ଗଣ୍ଡରପୁର ଓ ଜଗତପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୬ରେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଯୋଗୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଫୁଲନଖରା ଗୋପାଳପୁର ରାଜପଥରେ ଦୈନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆନିମଲ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି।
ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଡଗ୍ କେନେଲ’ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଓ ସହାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଜନା କେବଳ ଘୋଷଣା ଓ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି।