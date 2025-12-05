ହରିୟାଣାର ପାନିପତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଚାରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପୁନମ। ଏହି ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ପୁନମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଚାରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ମିଳି ଉଚିତ।
ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ମତେ ବିଶ୍ବାସ ହେଉ ନାହିଁ କି ପୁନମ୍ ଏପରି କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଝଗଡ଼ା, ନା କୌଣସି ରାଗ କାରଣରୁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ବିଶ୍ବାସ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଓ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ବିଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନମର ଆଚରଣ ସାଧାରଣ ଥିଲା। କୌଣସି ମାନସିକ ବିକୃତି ଦେଖାଯାଉ ନଥଇଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମନଦୁଃଖ କରି ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ପରି ଲାଗୁଥିଲା।
ପିଲାମାନଙ୍କ କାନ୍ଦ ମତେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହିଁ
କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ମଁୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ଫେରି ପାଇବି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଚିତ୍କାର ମୋ କାନରେ ଶୁଭାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ମତେ ଖୋଜିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ପୁନମ ଏମାନଙ୍କ ଦୋଷୀ ତେବେ ସେହିପରି ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି।
ପୁନମଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବୟାନ
ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁନମଙ୍କ ମାଆ ସୁନିତା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟାନ ସମଗ୍ର ଘଟଣାରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ସୁନିତା ଦେବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ, “ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଏପରି କରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା? ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ବିବାହ ପରେ ଘଟିଥିଲା।” ମାଆ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁନମର ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଭାବିକ। କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। “ଗାଁବାସୀ, ପଡ଼ୋଶୀ, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ; ମୋ ଝିଅ କେବେ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସେ ଏପରି କାହିଁକି କଲା।” ସୁନିତା ଦେବୀ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କିପରି ଚାରି ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୋଷୀ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ।
କାହିଁକି ପୁନମ ସାଜିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ
ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୁନମ ହଠାତ୍ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ନା ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଚାପି ରହିଥିବା ଭାବନା, ନା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା? ପୋଲିସ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେ କ’ଣ ପ୍ରସବପରେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ? ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା କି? ସେ କ’ଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି
ନୌଲଥା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲେ, ସେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳୁଥିଲେ। କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତା’ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିଧିର ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଘାତରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, “ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ବୋହୂ ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବ।”
ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି
ପୋଲିସ ଏବେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଘଟଣାର ସମୟସୀମା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁନମର ଏକ ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧଟି ମାନସିକ ବିକାରର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ନା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କ୍ରମ ଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ।
