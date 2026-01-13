ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଜଗତରେ, ଏସ୍ଟିପି ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏହା ଏକ ରଣନୀତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କିମ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ଲୋୟର୍-ରିସ୍କ ସ୍କିମ୍ (ଯେପରିକି ଏକ ଋଣ ପାଣ୍ଠି)ରୁ ଏକ ହାୟର୍-ରିସ୍କ ସ୍କିମ୍ (ଯେପରିକି ଏକ ଇକ୍ୱିଟି ପାଣ୍ଠି)କୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏକ ସ୍କିମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଏସ୍ଟିପି କ’ଣ?
ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ (ଏସ୍ଆଇପି)କୁ ଏକ ନିୟମିତ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିବେଶ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ଲାନ୍ସ (ଏସ୍ଟିପିଏସ୍) ମଧ୍ୟ ସମାନ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏସ୍ଟିପି ଗ୍ରାହକ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନାହିଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିପଦକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇପି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ପରିମାଣର ସିଙ୍ଗଲ୍-ହପ୍ ନିବେଶ। ସେପଟେ ଏସ୍ଟିପି ହେଉଛି ଏକ ଟୁ-ହପ୍ ନିବେଶ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଏକ ଆୟପାଣ୍ଠି (ଇନ୍କମ୍ ଫଣ୍ଡ) କିମ୍ବା ଲିକ୍ବିଡ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଏକ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡରେ ଏକାଥରେ କଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
ଏସ୍ଟିପି ଦ୍ବାରା ଜଣେ ନିବେଶକ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ଦିଗରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ପୁଞ୍ଜି ଲିକ୍ବିଡ୍ ଫଣ୍ଡ ବା ଡେବ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫାଇଦାକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିିତ୍ତିରେ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ସ୍ବିପ୍ କରିବା ଲାଭଦାୟକ େହାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ପୁଞ୍ଜି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏସ୍ଟିପିର ଆଉ ଏକ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଉଭୟ ଦିଗରେ ହାରାହାରି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଠାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏସ୍ଟିପି ହେଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପୁନଃବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଆସେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ।
ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ଲାନ୍ର ପ୍ରକାର:
ଏସ୍ଟିପି ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଫିକ୍ସଡ୍ ଏସ୍ଟିପି। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଓ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପରିମାଣ ଏସ୍ଟିପିର ଟେନ୍ବେର୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ।
-ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନମନୀୟ (ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍) ଏସ୍ଟିପି। ଏଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନିୟମ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଯୋଗକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି କରନ୍ତି।
-ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ଡ-ଅପ୍ ଏସ୍ଟିପି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଏକ ସୁଇପ୍ ପରିମାଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ଥିର ଅବଧି ପାଇଁ ସେହି ପରିମାଣ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ବାରା ଏସ୍ଟିପି ପରିମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ଭାବେ ଆପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
-ଚତୁର୍ଥଟି ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଏସ୍ଟିପିରେ ରହିଛି। ଏହି ମଡେଲ୍ରେ, କେବଳ ବଜାର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭକୁ ସୋର୍ସ ଫଣ୍ଡରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏସ୍ଟିପି ପୁନଃଆବଣ୍ଟନ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେଲେ ଅଧିକ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ।