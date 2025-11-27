ଦେଶରେ ସିମ୍ ସ୍ୱାପ୍‌ ଠକେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ ନମ୍ବରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଓଟିପିକୁ ଚୋରେଇ ପାଇଯା’ନ୍ତି। ଏହାଦ୍ବାରା କିଛି ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହାତେଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ଏହି ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି।

*ସିମ୍‌ ସ୍ୱାପ୍‌ ଫ୍ରଡ୍‌ କ’ଣ? 

ସିମ୍‌ ସ୍ୱାପ୍‌ ଫ୍ରଡ୍‌ରେ ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ନୂତନ ସିମ୍‌ରେ ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର ପାଇବା ପରେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍‌ରୁ ଓଟିପି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହାଇଜାକ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

*ନୂତନ ନିୟମ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ ଓ ସିଇଆର୍‌ଟି-ଇନ୍‌(CERT-IN) ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌-ଆଧାରିତ ଅଥଣ୍ଟିକେସନ୍‌ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂତନ ତଥା କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
*ଆପ୍‌-ବେସ୍‌ଡ୍‌ ଅଥଣ୍ଟିକେଟର୍‌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ ଓଟିପି ବଦଳରେ ଏକ ଆପ୍‌-ବେସ୍‌ଡ୍‌ ଅଥଣ୍ଟିକେଟର୍‌ କିମ୍ବା ହାର୍ଡୱେୟାର୍‌ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି’ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହ୍ୟାକ୍‌ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ।
*ସିମ୍‌ ପିନ୍‌ ଓ ପୋର୍ଟ-ଆଉଟ୍‌ ଲକ୍‌ ଲଗାନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍‌ରେ ଏକ ପିନ୍‌ ସେଟ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍‌ ପୁନଃଜାରି ନକରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପରେଟର୍‌ଙ୍କୁ ଏକ ପୋର୍ଟ-ଆଉଟ୍‌ ଲକ୍‌ କିମ୍ବା ନମ୍ବର ଲକ୍‌ ଲଗାଇବାକୁ କହନ୍ତୁ।
*ମୋବାଇଲ୍‌ ନେଟୱାର୍କ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ହଠାତ୍‌ ‘ନୋ ସର୍ଭିସ୍‌’ ଦେଖାଏ କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ସେବା (କଷ୍ଟମର୍‌ କେୟାର୍‌) କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌କୁ କଲ୍‌ କରି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍‌ ଲକ୍‌ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍‌ କରାନ୍ତୁ।
*ପାସ୍‌ୱର୍ଡ ବଦଳାନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାନ୍ତୁ:
ସାଇବର୍‌ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍‌ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଆପ୍‌ ପାସ୍‌ୱର୍ଡ ବଦଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓ ୟୁନିକ୍‌ ପାସ୍‌ୱର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ।
*ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସକୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ: 
ଅନଧିକୃତ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍‌ସନ୍‌ ଆଲର୍ଟ, ବେନିଫିସିଆରି ଲକ୍‌ ଓ ଡିଭାଇସ୍‌ ହ୍ୱାଇଟ୍‌ଲିଷ୍ଟିଂ ଭଳି ଫିଚର୍ସକୁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।

ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ସିମ୍‌ ସ୍ୱାପ୍‌ ଠକେଇର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସାଇବର୍‌କ୍ରାଇମ୍‌ ପୋର୍ଟାଲ୍‌ରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍‌ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ଟେଲିକମ୍‌ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।