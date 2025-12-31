ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଇକ୍ବିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୫ର ଶେଷ ସେସନ୍ରେ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ନିଫ୍ଟି ୨୬,୧୦୦ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବିଏସ୍ଇ ମିଡ୍କ୍ୟାପ୍ ଓ ସ୍ମଲ୍କ୍ୟାପ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ ୧% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ସେସନ୍ ଶେଷରେ, ସେନସେକ୍ସ ୫୪୫.୫୨ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ୦.୬୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮୫,୨୨୦.୬୦ ରେ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ୧୯୦.୭୫ ପଏଣ୍ଟ ବା ୦.୭୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୬,୧୨୯.୬୦ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୫୫୫ ଷ୍ଟକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ୧୩୩୦ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୨୩ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା।
ନିଫ୍ଟିରେ ବୃଦ୍ଧି:
ନିଫ୍ଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭକାରୀ ଥିଲେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଟାଇଟନ୍ କମ୍ପାନି, ଏନ୍ଟିପିସି। ସେହିପରି କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ଟିସିଏସ୍, ବଜାଜ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ୱିପ୍ରୋ ଓ ଇନଫୋସିସ୍। ସେକ୍ଟରାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଇଟି ଓ ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟସମସ୍ତ ସୂଚକାଙ୍କ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମେଟାଲ୍, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ, ପିଏସୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବଲ୍ସ, ପାୱାର୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି; ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ:
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସେୟାର୍ ବଜାର ଏବେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରୋଇ ନୀତି ବିକାଶ ଓ ଷ୍ଟକ୍-ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଇସ୍ପାତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମେଟାଲ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଭିଜିବିଲିଟି ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଲାଭ ବଜାରକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ବଜାର ସ୍ଥିତି:
ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ନିଫ୍ଟି ପୁଣିଥରେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମନ୍ୱୟ ରେଞ୍ଜ୍ର ଉପର ସୀମା ୨୬,୨୦୦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସ୍ତର ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଆଉଏକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଟ୍ରିଗର୍ କରିପାରେ, ଯଦି ଏହା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଫିଟ୍-ଟ୍ରେକିଂ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂଚକାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସକାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ କ୍ଷେତ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଅଟୋ ଓ ମେଟାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।