ୱାସିଂଟନ: ଏପ୍ଷ୍ଟିନ ଯୌନ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ୬୮ଟି ନୂତନ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ଓଭରସାଇଟ୍ କମିଟିର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଫଟୋରେ ବିଲିୟନେୟାର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁଇଟି ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୌନ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ୧୯ଟି ଫଟୋ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନୂତନ ଭାବରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ହସ୍ତଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିବିସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଲୋଲିଟାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବହିର ଏକ ନକଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋଲିଟା ଏକ ବିବାଦୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ସମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କମିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହଜାର ହଜାର ଦସ୍ତାବିଜ, ଇମେଲ ଓ ୯୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସାଂସଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ମନୋନୀତ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଦସ୍ତାବିଜରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।