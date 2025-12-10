ୱାସିଂଟନ: ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଜନି କିମ୍ ଏବଂ ରସକସମସ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ସର୍ଗେଇ ରିଜିକୋଭ୍ ଓ ଆଲେକ୍ସି ଜୁବ୍ରିଟସ୍କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (ଆଇଏସ୍ଏସ୍)ରେ ସେମାନଙ୍କର ମିସନ ଶେଷ କରିବା ପରେ ନିରାପଦରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୋୟୁଜ୍ ମହାକାଶଯାନ ମଙ୍ଗଳବାର କାଜାଖସ୍ତାନର ଫ୍ରିଜିଡ୍‌ ଷ୍ଟେପ୍ (ଶୀତଳ ପ୍ରାନ୍ତର)ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ତିନିଜଣ ସୋମବାର ଆଇଏସ୍ଏସ୍‌ରୁ ବାହାରିଥିଲେ। କକ୍ଷପଥ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଅବତରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଅବତରଣ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଏକ ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆମେରିକାର ନେଭି ସିଲରୁ ମହାକାଶଚାରୀ ହୋଇଥିବା କିମ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଓ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାନବ ଶରୀରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ବୁଝିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମିସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଆର୍ଟେମିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଧୀନରେ ନାସାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ମିସନ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବରୁ ଆଇଏସ୍ଏସ୍‌ର କମାଣ୍ଡ ଥିବା ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ରିଜିକୋଭ୍ ଓ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଜୁବ୍ରିଟସ୍କି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସହଯୋଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମିସନ ନାସା ଓ ରସକସମସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସହଭାଗିତାରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଉଭୟ ଏଜେନ୍ସି ବିକଶିତ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅବତରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ତିନିଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିବେ, କିମ୍ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଥିବା ନାସାର ଜନସନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏବଂ ରିଜିକୋଭ୍ ଓ ଜୁବ୍ରିଟସ୍କି ମସ୍କୋ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଗାରିନ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିବେ।