ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଡୁଚେରୀର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପରିଣାମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ସମାନ ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁର ଜାତି ପିତାଙ୍କ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅର ମା’ ‘ଆଦି ଦ୍ରାବିଡ଼’ ଜାତିର ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ନୁହନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହିତ ମା’ଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବୃହତ୍ତର ‘ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ’ ଖୋଲା ରହିଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳା ଓ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ପରିବାରର ସୁବିଧା ସହିତ ଲାଳନପାଳନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାରେ, ପୁଡୁଚେରୀର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜାତି ଆଧାରରେ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଓ ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ ଆଦି ଦ୍ରାବିଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲା ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୫, ୧୯୬୪ ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୭, ୨୦୦୨ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପିତାଙ୍କ ଜାତି ଓ ବାସସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାମଲାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାର ଜାତି ସାଧାରଣତଃ ପିତାଙ୍କ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ୨୦୦୩ ମସିହାର ‘ପୁନିତ ରାୟ ବନାମ ଦୀନେଶ ଚୌଧୁରୀ’ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂରକ୍ଷଣ ମାମଲାରେ ପିତାଙ୍କ ଜାତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲା ତାଙ୍କ ଜାତି ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଏ, ମା’ଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ୨୦୧୨ ‘ରମେଶଭାଇ ଦାଭାଇ ନାଇକା ବନାମ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ’ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଏହି ନିୟମକୁ ଟିକେ ନମନୀୟ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ କିମ୍ବା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ମାମଲାରେ ପିଲାର ଜାତି କେବଳ ପିତାଙ୍କ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ପିତାଙ୍କ ଜାତିର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କିମ୍ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଜନଜାତି ମା’ଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ଭେଦଭାବ ଓ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁକୁ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ରାୟରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଶିଶୁର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା’ଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନିଆଯିବ।