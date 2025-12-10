ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ଥର କହିଛୁ ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ଅଛି ଓ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚାହୁନାହୁଁ।

Advertisment

Laughing gas: ଅବସାଦ ଦୂର କରିବ ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯୋଡି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଗମନାଗମନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଗତ ମାସରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାଂଘାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଟକ ରଖାଯିବା ପରେ ଏହା ଘଟିଛି। ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ଭାରତ ଆଶା କରୁଛି। ଚୀନ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଚୀନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଯେ ଚୀନ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମନମୁଖି ଭାବରେ ଅଟକ ରଖାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହଇରାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମାବଳୀକୁ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

Ministry: ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ

 
ବ୍ରିଟେନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟଧାରୀ ପ୍ରେମା ୱାଙ୍ଗଜୋମ୍ ଥଙ୍ଗଡୋକଙ୍କ ସହ ଏକ ଘଟଣା ପରେ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ସାଂଘାଇରେ ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଲେଖା ଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଦସ୍ତାବିଜର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଥଙ୍ଗଡୋକ୍ ଲଣ୍ଡନରୁ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସାଂଘାଇରେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଚୀନ୍ ଛାଡିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ 
ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।