ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଚୀନ୍‌ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ନିକଟତର ହୋଇ ନୂଆ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଚାଲ୍‌ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପାକ୍‌ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶାକ୍‌ ଦାର୍‌ ଢାକା, ବେଜିଂ ଓ ଇସଲାମାବାଦକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ତୌହିଦ୍ ହୁସେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗଦେବା ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ।          ପାକିସ୍ତାନର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଦ‌ାର୍‌ଙ୍କ ଦାବି ପରେ ହୁସେନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ, ଏକ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ-ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପରେ ଅଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବାହାର ଦେଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, କୂଟନୈତିକ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଷ୍ମତା ଦେଖାଦେଇଛି। ୧୯୭୧ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ତିକ୍ତତା ପରେ, ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଚୀନ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର କିଛି ମାସ ପରେ ଏକ ରଣନୀତିକ ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଚୀନ୍, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍‌ର କୁନ୍‌ମିଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ୍ ସାର୍କକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ। ୨୦୧୬ରେ ଉରିରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାର୍କ ପ୍ରାୟ ସୁପ୍ତ ଥିଲା। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କର ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସମେତ ଏକାଧିକ ଦେଶ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବେଜିଂ କିମ୍ବା ୱାସିଂଟନକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିଥିଲେ।  