ଡେରାଡୁନ: ଖୋଲିଛି ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ କପାଟ । ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଧାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ କେଦାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଛି । ବାବାଙ୍କ ଧାମରେ ଲାଗିଛି ୧୦୮ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲ । ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ସମେତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଖାଲି ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।

