ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିପିଏସ୍ ସ୍ପୁଫିଂ ଓ ଜିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସରକାର ସୋମବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିସିଏ) ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଜିପିଏସ୍ ଜାମିଂ କିମ୍ବା ସ୍ପୁଫିଂ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପରେ, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରୁ ନିୟମିତ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ କୋଲକାତା, ଅମୃତସର, ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାଂସଦ ଏସ୍ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (ଆଇଜିଆଇଏ) ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା କେତେକ ବିମାନ ରନୱେ ୧୦ରେ ଉପଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଅବତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଜିପିଏସ୍ ସ୍ପୁଫିଂ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-ଆଧାରିତ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ରନୱେରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା।
ଜିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ବିପଦକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଡିଜିସିଏ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ନିକଟରେ, ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର (ଏସ୍ଓପି) ଜାରି କରିଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଇଜିଆଇଏ ଚାରିପାଖରେ ଜିପିଏସ୍ ସ୍ପୁଫିଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ସମୟ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜିପିଏସ୍ ଆଚରଣ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପାଇଲଟ୍ ଓ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ।