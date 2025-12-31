ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଓ ଧୂଆଁର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ‘ଅତି ଖରାପ’ ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଏକ୍ୟୁଆଇ ପ୍ରାୟ ୩୭୦ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରି ‘ଗମ୍ଭୀର’ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ପାଞ୍ଜାବୀ ବାଗ୍ ଓ ଆର୍କେପୁରମ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ସର୍ବାଧିକ ଖରାପ ରହିଛି।
2360 ATMs closed in a year: ବର୍ଷକରେ ୨୩୬୦ ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ
ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଛି ବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ରେଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାନବାହନ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ (ଗ୍ରାପ୍)ର ଷ୍ଟେଜ୍ ତିନି ଜାରି ରହିଛି। ଏହାଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଗମନ ଓ ଯାନବାହନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ‘ପିୟୁସି ନଥିଲେ ଇନ୍ଧନ ନାହିଁ’ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ଏବଂ ଏନ୍୯୫ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଗର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାତାୟାତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ଧୂଆଁ ଓ କୁହୁଡ଼ିର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।