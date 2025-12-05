ଗୁଜୁରାଟ:ସାପ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ପାଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ସାପକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଯୁବକ। ଗୁଜୁରାଟର ଭଲସାଡ ଜିଲ୍ଲାର ନାନାପୋନ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବିକତା ଏବଂ କରୁଣାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସାହସୀ ସଦସ୍ୟ ସିପିଆର୍ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରୁ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ସାପକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ତାକୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ସାପଟି ଅଚେତ ହୋଇଗଲା
ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାଟି ନାନାପୋନ୍ଧାର ଆମଧା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଏକ ଢାମଣା ସାପ ଭୁଲବଶତଃ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲା। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ ସାପଟି ପ୍ରାୟ ୧୫ଫୁଟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ସମାନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ: ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ
ୱାଇଲ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ୱାଇଲ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ମୁକେଶ ଭାୟାଦ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଧାମନ ସାପଟିକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଦେଖିଲେ।
୨୫ ମିନିଟ୍ରେ ଜୀବନଦାନ ପାଇଲା ସାପ
ପରିସ୍ଥିତିର ଜରୁରୀତାକୁ ବୁଝି ମୁକେଶ ଭାୟାଦ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସାପର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ମଣିଷ ପରି ମୁହଁରୁ ମୁହଁ ସିପିଆର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୨୫ମିନିଟ୍ର ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଫଳତାର ସହ ଧାମନ ସାପକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ। ଏହା ପରେ, ସାପଟି ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତା’ର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଧାମନ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ୨ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ