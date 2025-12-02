ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାରଠାରୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଂସଦ ଏକ ନାଟକର ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ। ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ୱାୟନାଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରିସ୍ଥିତି, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ନାଟକ ନୁହେଁ। ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ନାଟକର ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କୌଶଳକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସଂସଦରେ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ ବରଂ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଦରକାର। ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନୁହେଁ। ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ୧୫ଟି ବୈଠକ ହେବ। ଏହା ନିକଟ ଅତୀତରେ ସବୁଠାରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ହାରାହାରି ୨୦ଟି ବୈଠକରୁ କମ୍। ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସଂସଦକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିବେଶନକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ବିତର୍କ ହେବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି।