ୱାସିଂଟନ:ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଫାଇନାନ୍ସିୟର ତଥା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟାଚ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ରେ ୮ ଥର ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆପରାଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି।
ଏହି ରିଲିଜ୍ରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ୩୦,୦୦୦ ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ବହୁ ଡଜନ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଏକ ଇମେଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ୧୯୯୩ରୁ ୧୯୯୬ ମଧ୍ୟରେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନରେ ଅତି କମ୍ରେ ଆଠଥର ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବେଳେବେଳେ ମାର୍ଲା ମ୍ୟାପଲ୍ସ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନି ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏରିକଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରକାଶର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ, ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ କହିଛି ନୂତନ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୦ ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଫ୍ବିଆଇକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ: ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକର ସାମାନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।