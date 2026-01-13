ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆସ୍ଥମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏବଂ ସିଓପିଡି ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଔଷଧ ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏକ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଔଷଧ ବିକ୍ରୟ 1,950 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଯାହା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଔଷଧର ବିକ୍ରୟ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅବଧିରେ, ବିକ୍ରୟ ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆସ୍ଥମା ଏବଂ COPD ଔଷଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ
ଏବିପି ଲାଇଭ୍ ଟିମ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଆର୍ଟେମିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜମା ଅଧିକ ସାଧାରଣ। ପିଲାଦିନେ ପ୍ରବଳ ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଜଟିଳତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଗ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ବିପଦଜନକ
ଅନେକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ୭ ରୁ ୮ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୧୭ ନୁହେଁ, ୭୦ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ସହିତ ସମାନ। ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଫୁସଫୁସର କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଧୂମପାନ ଏହାକୁ ଦୁଇଗୁଣ ହାରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି।
ଶ୍ୱାସରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଶୀତଦିନେ ଶ୍ୱାସରୋଗୀମାନେ ୩ ରୁ ୪ ମାସ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଗୋଆ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସଫା ଏବଂ ଉଷ୍ମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଲାଭଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଘରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ ରୁ ୫ ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କରେ ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି
ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ମାମଲା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ କଫ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଋତୁରେ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କାରଣ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ।
ରସାୟନବିଦମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଦ୍ୱାରକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏମ୍ପାୟାର କେମିଷ୍ଟ ଦୋକାନର ମାଲିକ ରବିନ ଶର୍ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରେ ପିଲା, ଯୁବକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାର ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି।
ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
ରବିନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ଟୋଲିନ୍, ସେରୋଫ୍ଲୋ ଏବଂ ଏରୋକୋଟ ଇନହେଲର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି। ବୁଡେକୋର୍ଟ ଏବଂ ଡୁଆଲିନ୍ ରେସ୍ପୁଲ୍ସ, ମୋଣ୍ଟେକ୍ ଏଲ୍ସି ଏବଂ ଆସେବ୍ରୋହାଇଲାଇନ୍ ର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସିରପ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକ ଉଭୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଘରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, କାରପୁଲିଂ କରିବା, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାରିପାଖରେ ନୋ-କମ୍ବସନ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା।
