ଖଣ୍ଡଗିରି: ଗତକାଲି ୟୁନିଟ୍-୮ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଛିନ୍ତାଇ ମାମଲାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ୨ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାଦଲ ପରିଡ଼ା(୨୬) ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଶୋର ଲେଙ୍କା(୪୦)। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଧରି ଜେଜେବିରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୭ଟି ଚୋରା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ଲୁଟ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଆପାଚି ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଗତକାଲି ୟୁନିଟ୍-୮ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଏକ ଆପାଚିରେ ଆସି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ବାଦଲକୁ ଠାବ କରିଥିଲା। ତାକୁ ୟୁନିଟ୍-୬ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଜଣେ ନାବାଳକ ସହିତ ମିଶି ସେ ଏହି ଛିନ୍ତାଇ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଲିସ ସଂପୃକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଏହି ଚୋରି ମୋବାଇଲ୍କୁ ସେମାନେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା କିଶୋରକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ କିଶୋରକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହିତ ତା’ ପାଖରୁ ୭ଟି ଚୋରା ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରିଥିଲା।