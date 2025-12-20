ମହମବତୀ 

ଗୀତା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର (ଶତପଥି)


ମହମବତୀ ଜଳୁଥିଲା,

ମୁଁ ତା ଆଲୁଅରେ 

ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି,

ଗହନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ 

ଉଣ୍ଡାଳି ହବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା 

ଭାତ ଥାଳି ମହମବତୀ ପାଖକୁ ନେଇ 

ଖାଇପାରି  ଥିଲି|

ମହମବତୀର ଉତ୍ତାପର

ଉଷ୍ଣତା ବି ଅନୁଭବ କରିଚି,

ମହମବତୀ ମୋ ପାଇଁ 

ଜଳି ନଥିଲା । 

ଯାହା ପାଇଁ ଜଳିଥିଲା 

ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଆଲୁଅରେ 

ମହମବତୀର ସାତରଂଗ

ରଶ୍ମୀରେ କ’ଣ ଦେଖିଥିଲା ଜାଣିନି 

ହେଲେ-

ମୁଁ ମହମବତୀର 

ଉଷ୍ଣତା ସହ 

ଦେଖି ପାରିଥିଲି 

ଝରୁ ଥିଲା ଧାରେ ଲୁହ 

ଦେଖି ପାରୁଥିଲି 

ମହମବତୀର 

ଅସ୍ତିତ୍ଵର କ୍ଷରଣ ||

