ମହମବତୀ
ଗୀତା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର (ଶତପଥି)
ମହମବତୀ ଜଳୁଥିଲା,
ମୁଁ ତା ଆଲୁଅରେ
ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି,
ଗହନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ
ଉଣ୍ଡାଳି ହବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା
ଭାତ ଥାଳି ମହମବତୀ ପାଖକୁ ନେଇ
ଖାଇପାରି ଥିଲି|
ମହମବତୀର ଉତ୍ତାପର
ଉଷ୍ଣତା ବି ଅନୁଭବ କରିଚି,
ମହମବତୀ ମୋ ପାଇଁ
ଜଳି ନଥିଲା ।
ଯାହା ପାଇଁ ଜଳିଥିଲା
ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଆଲୁଅରେ
ମହମବତୀର ସାତରଂଗ
ରଶ୍ମୀରେ କ’ଣ ଦେଖିଥିଲା ଜାଣିନି
ହେଲେ-
ମୁଁ ମହମବତୀର
ଉଷ୍ଣତା ସହ
ଦେଖି ପାରିଥିଲି
ଝରୁ ଥିଲା ଧାରେ ଲୁହ
ଦେଖି ପାରୁଥିଲି
ମହମବତୀର
ଅସ୍ତିତ୍ଵର କ୍ଷରଣ ||