ସାଧାରଣତଃ ଦୁନିଆରେ ୬ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ ଏବଂ ବସନ୍ତ। ଭୋଗୌଳିକ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଗରମ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୂଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ୬ଟି ଋତୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚାଇନା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ୨୪ଟି ଋତୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ୭୨ଟି ଋତୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା:
ଜାପାନିଜ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ୭୨ ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଜାପାନୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କେବଳ ୪ ଋତୁକୁ ୬ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ୧୫ ଦିନିଆ। ଏହି ଅବଧି ପ୍ରାଚୀନ ଚାଇନିଜ୍ ଲୁନିସୋଲାର୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ସମୟ ମାପିବାର ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚରଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହି ୨୪ ଋତୁ ୩ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯାହା ସମୁଦାୟ ୭୨ ଅଟେ। ଏଠାରେ ‘କୋ’ ଅର୍ଥ ମାଇକ୍ରୋ ଋତୁ। ଗୋଟିଏ ‘କୋ’ ୫ ଦିନର ଅଟେ। ଏହି ଋତୁଗୁଡିକ ସଂଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପରି ଜାପାନର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ଋତୁଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେପରିକି ବାଉଁଶର ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗହମର ପାଚିବା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାପାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଋତୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ।
ଜାପାନର ମାଇକ୍ରୋ ଋତୁଗୁଡିକ ମୂଳତଃ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୋରିଆରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଇକ୍ରୋ ଋତୁକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଉତ୍ତର ଚାଇନାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ୧୬୬୫ରେ ଶିବୁକ୍ବା ଶୁଙ୍କାଇ ନାମକ ଜଣେ ଜ୍ୟୋର୍ତିବିଜ୍ଞାନୀ, ନାମଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ବିଚାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାପାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୧୮୭୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ମେଜି ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରଦ୍ଦ କରି ପଶ୍ଚିମ ସୌର ଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କୃଷକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜାପାନର ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି।
ଜାପାନର ୨୪ ଋତୁ ଯଥା ରିଷୁନ, ଉସୁଇ, କେଚିଟୁ, ଶୁନ୍ବୁନ୍, ସେମି, କୋକୁ, ରିକ୍କା, ଶୋମନ, ବୋଷୁ, ଗେଶି, ଶୋଶୋ (କମ୍ ଉତ୍ତାପ), ତାଇଶୋ, ଋଷୁ, ଶୋଶୋ (ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ), ହାକୁରୋ, ଶୁବୁନ, କାନ୍ରୋ, ସୋକୋ, ରିଟୋ, ଶୋଶେଟୁ, ତାଇସେଟୁ, ଟୋଜି, ଶୋକାନ, ଡାଏକାନ। ଏହି ୨୪ ଋତୁଗୁଡିକ ୩ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସମୁଦାୟ ୭୨ଋତୁ ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ।
