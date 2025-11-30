ବାଲେଶ୍ବର: କୁକୁରସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, କୁକୁର ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। କେତେବେଳେ କୁକୁର ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତ କେତେବେଳେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଆନିମଲ୍ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ(ଏବିସି) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ କୋର୍ଟ ବର୍ଷିଥିଲେ। ପୌରପାଳିକା, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏସବୁ କରାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବର ସହରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଣ୍ଠେଇଛି।
Shock in Bhadrak BJD: ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ: ଥରକେ ଛାଡ଼ିଲେ ୩ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ
କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଦୂରେଥାଉ ବାଲେଶ୍ବର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। କୁକୁର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ, କୁକୁରଧରା ଭ୍ୟାନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପୌରପାଳିକାର ନାହିଁ।
ଏବିସି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ତଳେ ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୮ ରାଣୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, କେବଳ ନିଶାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିଛିମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ସହରର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବହୁଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରି, ଫେବ୍ରୁଆରି, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲରେ କୁକୁର ବେଶୀ ମାତୁଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ଜିଲ୍ଲାମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ, ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରିରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ୪୧୦୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରିରେ ୫୭୧ଜଣ, ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ୬୩୫ ଜଣ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୫୦୬ ଜଣ, ଏପ୍ରିଲରେ ୩୮୮ଜଣ, ମେରେ ୩୯୦ ଜଣ, ଜୁନରେ ୨୮୯ ଜଣ, ଜୁଲାଇରେ ୩୭୦ ଜଣ, ଅଗଷ୍ଟରେ ୨୭୮ଜଣ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୨୯୧ ଜଣ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ୩୮୭ ଜଣ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ପରେଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାସକୁ ହାରାହାରି ୪୧୦ ଜଣ ଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ବର ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର କୁକୁର ଥିବା ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ, ବାସ୍ତବ କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
Stray dog: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ତଥାପି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଲିପ୍ତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ୨ ଦିନ ତଳେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପାଇଁ ପଠାଯିବ, ଏହାପରେ କୁକୁର ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।