ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କହନ୍ତି ବୟସର ଅପରାହ୍ଣରେ କାମରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ। ୬୦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସର ଜୀବନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିହାତି ରୂପେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ସିଂ। ଯିଏକି ବୟସ୍କ ଲୋକେ ଅବସର ସମୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଡେଲିଂକୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମୁକ୍ତା ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହାସଲ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ବାମୀ, ପରିବାର, ନିଜର ଅସୁସ୍ଥ ମାଆ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ କଥା ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ ମୁକ୍ତା। ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ସେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମଡେଲିଂକୁ ବାଛିଲେ।
କ’ଣ କହନ୍ତି ମୁକ୍ତା:
ତାଙ୍କ ମତରେ, ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁକ୍ତା ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଥିଲେ। ଲେଖାଲେଖି ବ୍ୟତିରକେ ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ଭିଜନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ କଳା ଓ ସଂଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସେ କାନ୍ଭାସ୍ରେ ସଂଗୀତ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତର ଧୂନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା।
ମୁକ୍ତାଙ୍କ ମଡେଲିଂ ଯାତ୍ରା:
ମୁକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାୟୁସେନାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁରୁଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ରକ୍ତ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ବ ଏକସଙ୍ଗେ ତୁଲାଇବାରେ ସେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜର ଫିଟ୍ନେସ୍ ତଥା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେବେଠୁ ସେ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଛୋଟ ଓ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତା ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଡେଲିଂ ‘ହଠାତ୍’ ଘଟିଥିବା ସେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ। ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଧୂଷର କେଶ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପରିଧାନ ପରିହିତା ମୁକ୍ତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମଡେଲିଂ ଅଫର୍ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଜଣେ ମଡେଲ୍ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ରେ ମଡେଲିଂ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ବେଶି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଅନୁଗାମୀ। ମଡେଲିଂରେ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତା ମୁକ୍ତା ସିଂ।